У соцмережах повідомляють про масштабні вибухи й пожежі на військових складах [ Редактировать ]
У соцмережах повідомляють про масштабні вибухи й пожежі на військових складах. Зокрема, на Черкащині й Вінниччині. Відео викладають місцеві жителі. Відомо, що близько 8:30 рвонуло на військових складах у Калинівці. Дві ракети влучили у військову частину. Вибухова хвиля пошкодила навколишні житлові будинки: вибила вікна, зірвала дахи. Цивільних масово евакуюють. Є постраждалі й серед мирного населення, і серед військових. Наразі армійці та ДСНС докладають усіх зусиль, щоби не допустити подальших наслідків.
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Маємо термінове звернення від Президента України про стан справ і останні дані.
В межах Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської й Житомирської областей. Росіяни атакують не лише зі своєї території, а й з території Білорусі. Застосовують системи "Град", артилерію, важку техніку і навіть стрілецьку зброю, - повідомляють у Держприкордонслужбі.
Найбільше потерпає місто Щастя - там ворожа артилерія повністю вивела з ладу Луганську ТЕС. Наслідки нальоту катастрофічні - місто залишилося без тепла, води й частково електрики.
Є повідомлення від Міноборони Росії. Там заявили, що високоточними засобами поразки виводяться з ладу військова інфраструктура, об'єкти ПВЛО, військові аеродроми та авіація Збройних сил України.
Про них уже повідомили у соцмережах жителі Харкова, Маріуполя і Києва. Як повідомили згодом у МВС, росіяни завдали по центрах військового управління в Києві та Харкові ракетні удари.