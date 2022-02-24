У соцмережах повідомляють про масштабні вибухи й пожежі на військових складах. Зокрема, на Черкащині й Вінниччині. Відео викладають місцеві жителі. Відомо, що близько 8:30 рвонуло на військових складах у Калинівці. Дві ракети влучили у військову частину. Вибухова хвиля пошкодила навколишні житлові будинки: вибила вікна, зірвала дахи. Цивільних масово евакуюють. Є постраждалі й серед мирного населення, і серед військових. Наразі армійці та ДСНС докладають усіх зусиль, щоби не допустити подальших наслідків.