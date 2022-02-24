Одещина зазнала ракетних обстрілів: пряма трансляція [ Редактировать ]
Зазнала ракетних обстрілів і Одещина. На півночі внаслідок цього ж загиблі серед військових.
Лунають вибухи і в самій Одесі. На зв'язку мій колега Андрій Анастасов. Андрію, тобі слово.
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