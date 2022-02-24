Россияне захватили юг Херсонской области - ОГА [ Редактировать ]
Российские оккупанты захватили южные части Херсонской области Украины. Об этом сообщает областная администрация.
- Генический район: все государственные структуры перешли под контроль захватчиков. Техника стоит в самом городе Геническ, в окрестностях блокпосты с русскими войсками. Проводят проверку выезжающих на принадлежность к вооруженным силам Украины. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.
- Скадовский район: колонна военной техники стоит в районе Широкое, не двигается. В городе Скадовское войска отсутствуют. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.
- Бериславский район: большая колонна бронетехники пересекла Каховскую ГЭС и направилась в сторону Великой Александровки. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют. Техника в Бериславе отсутствует.
- Каховский район: военная техника стоит в городе Новая Каховка. Захвачены Каховская ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал. Стрельба и активные боевые действия отсутствуют.
- Херсонский район: Информация частичная. Олешки под контролем русских войск. Уничтожены военные объекты авиацией противника. Переправа через Днепр под контролем захватчиков.
По данным медицинской службы, погибло 13 человек, из них 2 ребенка, военнослужащих - 9.
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