Вторжение в Украину: что происходит в стране [ Редактировать ]
Российский оккупант продолжает наступательную операцию против Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
- Враг начал передислокацию резервных подразделений в приграничные с Украиной районы и продолжает наносить авиационные удары по аэродромам, группировкам войск ВСУ на Востоке и в северной части Киевской области.
- Осуществлены одиночные авиационные удары в районах Сумы, Полтава, Мариуполь.
- С Черного моря враг совершил пуск крылатых ракет морского базирования "Калибр" по территории Украины.
- Управление действиями тактической авиации РФ происходит на территории Беларуси и ТОТ Крым.
- В районе Мозыря находятся батальонные тактические группы 35 общевойсковой армии Восточного ВО, которые могут быть применены для нанесения ударов по объектам на территории Украины.
- Установлено временное место нахождения десятков единиц танков в районе Шумского и ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град" в районе Косевщина.
- Враг неоднократно применял оперативно-тактическую авиацию в районах Южный и Одесса, по аэродрому Озерное, по объектам гражданской инфраструктуры в Киевской области.
- На Слобожанском направлении оперативная группировка войск ВС Украины остановила наступление противника и продолжает ведение оборонных боев в Харьковской области. Ведутся городские бои в Ахтырке.
- На приморском направлении в районе Коблево в результате огня механизированных подразделений 28 омбр уничтожены катера и до 20 человек личного состава ДРГ противника.
- Группой инженерных заграждений Военно-Морских Сил ВС Украины осуществлено минирование десантно-доступных участков.
- Группировка Воздушных Сил ВС Украины осуществляет отражение воздушных ударов противника, уничтожен военно-транспортный самолет ИЛ-76МД с десантом российских оккупационных войск.
- Продолжается ведение систематических боевых действий. Нанесено огневое поражения по скоплению живой силы и военной техники врага в Киевской, Черниговской и Херсонской областях.
- Группировка объединенных сил ведет оборонительную операцию и удерживает занятые позиции вдоль всей линии разграничения.
- Ориентировочные потери противника составляют: самолеты - 14 ед., вертолеты - 8 ед., танки - 102 ед., ББМ - 536 ед., пушек - 15 ед., ЗРК БУК - 1 ед.
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