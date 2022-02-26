В СБУ опровергли информацию о российском десанте возле Брод [ Редактировать ]
Управление СБУ во Львовской области опровергло информацию мэра Львова Андрея Садового о высадке российского десанта под Бродами. Говорят, что это была украинская авиация.
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