В районе Бродов в 9 утра на 3 вертолетах высадился российский десант. Около 60 человек. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

Наши войска дали отпор. Сейчас они отступают в сторону леса в районе Левятина. Вооруженные силы дают достойный отпор оккупанту! Держим ситуацию на контроле.