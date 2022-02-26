Под Львовом высадился российский десант, их гонят в леса (видео) [ Редактировать ]
В районе Бродов в 9 утра на 3 вертолетах высадился российский десант. Около 60 человек. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.
Наши войска дали отпор. Сейчас они отступают в сторону леса в районе Левятина. Вооруженные силы дают достойный отпор оккупанту! Держим ситуацию на контроле.
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