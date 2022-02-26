В Киеве тероборона взяла в плен россиян, которые прятались по подвалам (видео) [ Редактировать ]
В Киеве местная тероборона взяла в плен скрывавшихся по подвалам россиян.
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