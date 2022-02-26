Появилось видео обстрела "Градами" поселка Сартаны под Донецком [ Редактировать ]
В сети появилось обстрела российскими "Градами" поселка Сартана в Донецкой области. Атака по мирным жителям произошла несколько часов назад. На видео трупы погибших Украинцев.
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