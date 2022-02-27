В Луганской области под Северодонецком военнослужащие Объединенных cил разбили колонну российско-оккупационных войск и заставили их отступить от города. Захватчики понесли потери в технике и живой силе. Об этом сообщает штаб ООС.

Кроме того, под Рубежным украинские воины остановили вражескую диверсионно-разведывательную группу.

Трудные бои продолжаются в районе Мариуполя. Украинские военнослужащие удерживают город и наносят врагу потери.