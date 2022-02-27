Под Северодонецком разбили колонну оккупантов - штаб ООС [ Редактировать ]
В Луганской области под Северодонецком военнослужащие Объединенных cил разбили колонну российско-оккупационных войск и заставили их отступить от города. Захватчики понесли потери в технике и живой силе. Об этом сообщает штаб ООС.
Кроме того, под Рубежным украинские воины остановили вражескую диверсионно-разведывательную группу.
Трудные бои продолжаются в районе Мариуполя. Украинские военнослужащие удерживают город и наносят врагу потери.
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