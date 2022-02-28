На Центральному залізничному вокзалі Києва розгорнуто гуманітарний центр [ Редактировать ]
На Центральному залізничному вокзалі Києва розгорнуто гуманітарний центр. Зокрема, тут функціонує два пункти обігріву та польова кухня.
Також на території вокзалу працює 60 волонтерів, які володіють іноземними мовами. Доступна на об’єкті та психологічна допомога. Також задіяні групи, які слідкують за порядком та допомагають з посадкою до поїздів. Наразі до вокзалу прибуло вже 7 тонн гуманітарної продукції.
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