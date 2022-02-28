За уничтожение танков агрессора охранный холдинг "Шериф" выплатит по 1000$ [ Редактировать ]
Охранный холдинг "Шериф" обещает выплатить 1000 долларов каждому, кто подобьет, обезвредит или сожжет танк агрессора в Киеве или Киевской области. Об этом сообщает холдинг "Шериф".
Каждому, кто подобьет, обезвредит или сожжет танк агрессора в Киеве или Киевской области – Sheriff выплатит 1000$.За другую технику – 500$.
В компании уточнили, что обязательным условием для получения награды является реальное доказательство в виде фото или видео с горящим танком на фоне, местоположением и временем, когда это произошло.
На вопрос, можно ли потом сдать вражеский танк на металлолом, в компании ответили: "Обезвредив врага, сдавайте танк на лом, если хотите, и дополнительно получите тысячу от Sheriff".
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