"Ми зможемо. Ми вистоїмо":Зеленський опублікував нове відео [ Редактировать ]
Президент України Володимир Зеленський опублікував нове відео на своїй сторінці в Telegram.
Ми зможемо. Ми вистоїмо. Ми будемо захищати нашу землю до останнього.
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