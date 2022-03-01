В Ахтырке в результате удара по воинской части погибли 70 военнослужащих (видео) [ Редактировать ]
В Ахтырке Сумской области в результате удара по воинской части погибли 70 военнослужащих. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
Вчера вражеская артиллерия накрыла воинскую часть. Продолжают доставать тела из-под завалов. Работают ГСЧС, добровольцы. Погибших много. Сейчас готовят места на кладбище - под 70 умерших украинских бойцов. Данные наших 200х готовим. Герои не умирают!
Напомним, что на Ахтырку оккупанты сбросили запрещенные вакуумные бомбы.
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