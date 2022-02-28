На Ахтырку оккупанты сбросили запрещенные вакуумные бомбы [ Редактировать ]
На Ахтырку Сумской области оккупанты сбросили запрещенные Женевской конвенцией вакуумные бомбы. Об этом сообщил городской глава Павел Кузьменко.
Враг ведет подлую войну. На Ахтырку снова была сброшена вакуумная бомба, на склад нефтяного налива, взорванные емкости с нефтью.
Напомним, что в Ахтырке разбомбили военную часть и нефтебазу.
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В межах Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської й Житомирської областей. Росіяни атакують не лише зі своєї території, а й з території Білорусі. Застосовують системи "Град", артилерію, важку техніку і навіть стрілецьку зброю, - повідомляють у Держприкордонслужбі.
Найбільше потерпає місто Щастя - там ворожа артилерія повністю вивела з ладу Луганську ТЕС. Наслідки нальоту катастрофічні - місто залишилося без тепла, води й частково електрики.
Є повідомлення від Міноборони Росії. Там заявили, що високоточними засобами поразки виводяться з ладу військова інфраструктура, об'єкти ПВЛО, військові аеродроми та авіація Збройних сил України.
Про них уже повідомили у соцмережах жителі Харкова, Маріуполя і Києва. Як повідомили згодом у МВС, росіяни завдали по центрах військового управління в Києві та Харкові ракетні удари.
В Ахтырке Сумской области оккупанты разбомбили военную часть