В Ахтырке разбомбили военную часть (фото) [ Редактировать ]
В Ахтырке Сумской области оккупанты разбомбили военную часть.
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