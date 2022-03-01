Генштаб показал видео уничтожения вражеской техники "Байтракарами" [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
Генштаб ВСУ опубликовал видео работы экипажей Bayraktar TB2, которые поразили три цели - танк противника и два зенитных ракетных комплекса "БУК". Где именно было уничтожена техника оккупантов - не сообщается.
Напомним, что ВСУ уже уничтожили 200 вражеских танков.
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