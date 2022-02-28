Под Киевом Bayraktar уничтожил российский "Бук" (видео) [ Редактировать ]
Под Киевом Bayraktar уничтожил российский "Бук". Видео уничтожения вражеской бронетехники опубликовал Генштаб ВСУ.
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