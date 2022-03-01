В Луганской области возникли проблемы со связью и интернетом [ Редактировать ]
В Луганской области возникли проблемы со связью и интернетом. Об этом сообщил руководитель Луганской военно-гражданской областной администрации Сергей Гайдай.
На Луганщине много проблем со связью и интернетом! Не паниковать! Скоро все восстановится!
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