Украинская телеведущая Мария Ефросинина призвала россиян выходить на митинги.

В частности, в своем Instagram ведущая попыталась донести россиянам, что они верят в пропаганду.

Она подчеркнула, что Путин – "гадкая тварь". Он дает распоряжение стрелять в мирных людей, кроме того, политик нарушил правила мирных переговоров. В частности, когда велись переговоры, русские войска продолжали обстрелы.

"Судя по тому, что я до сих пор не получила ни одного звонка и сообщения со словами поддержки от близких родственников, которые у меня вообще остались в этой жизни: моего родного дяди, который живет в Питере, моей родной тети, которая живет в Керчи. Я делаю вывод, что мозги вам продолжают прошивать с колоссальной пропагандистской силой. Ваш диктатор – это гадкая тварь, которая отдает распоряжение убивать людей", - эмоционально сказала Ефросинина.

Ведущая призывает россиян не бояться и выходить на митинги, ведь они могут остановить "одного сошедшего с ума человека". Ефросинина говорит, чтобы они не боялись, что их могут посадить в тюрьму. Тем более, в первую очередь, россияне должны бороться за свою свободу.

"150 млн населения страны сидит дома, не выходит на улицы, боится ЗАКов, или во что вас там забирают? Значит с мозгами пи**а у вас. Вы боитесь полицейских? Если вас, бл*ть, выйдет миллион на улицы Москвы, вы еще сможете продолжать жить и смотреть в глаза своим детям. Вы сможете еще дышать этим воздухом. Вы должны выйти на улицы. Только вы можете снести одного йо**ного человека, который, на**й, сошел с ума. Отстаивайте свое право жить, отстаивайте свое право быть людьми свободными, а не зомби", – говорит ведущая.