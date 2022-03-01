"Не надавайте особисті дані": українців попередили про фейкові евакуаційні поїзди [ Редактировать ]
Фото: Укрінформ
У мережі повідомили про поширення фейкової інформації про евакуаційні поїзди!
Важливо, компанія не складає списки людей, які будуть евакуйовані залізницею. Не надавайте невідомим людям свої особисті дані. Вірте тільки перевіреній інформації!
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