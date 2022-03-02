Міністерство культури та інформполітики й Мінцифра запрошують кожного приєднуватись до Інтернет Військ України.

Спільна ініціатива двох міністерств допоможе охочим синхронно розповсюджувати правдиву інформацію серед росіян, збирати голоси за петиції для європейців та боронити Україну в будь-який інший інформаційний спосіб!

Зараз кожен цивільний українець буквально живе з телефоном в руках. Тож якщо у вас є доступ до інтернету і ви можете поширювати інформацію, вам в Інтернет Війська України!