Українців закликають приєднуватись до Інтернет Військ України [ Редактировать ]
Міністерство культури та інформполітики й Мінцифра запрошують кожного приєднуватись до Інтернет Військ України.
Спільна ініціатива двох міністерств допоможе охочим синхронно розповсюджувати правдиву інформацію серед росіян, збирати голоси за петиції для європейців та боронити Україну в будь-який інший інформаційний спосіб!
Зараз кожен цивільний українець буквально живе з телефоном в руках. Тож якщо у вас є доступ до інтернету і ви можете поширювати інформацію, вам в Інтернет Війська України!
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