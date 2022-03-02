Власти Херсона пытаются договориться о гуманитарном коридоре для жителей [ Редактировать ]
Мэр Херсона Игорь Колыхаев обратился ко всем средствам массовой информации с просьбой помочь организовать "зеленый коридор" в город. Сейчас областной центр занят российскими войсками.
Прошу воспользоваться силой своей четвнртой власти и помочь нам получить "зеленый коридор" для вывоза раненных и убитых, провоза в город медикаментов и продуктов питания. Без всего этого город погибнет!
Жители Херсона в соцсетях также просят организовать зеленый коридор для эвакуации.
Напомним, что россияне бомбят жилые дома в Херсоне.
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