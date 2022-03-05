Канада не поддержала идею введения "бесполетной зоны" над Украиной [ Редактировать ]
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Канадский премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что у его страны нет военных самолетов, которые можно было бы передать украинской армии.
"Украинские военные тренировались на советских МИГах и других боевых самолетах, которых у Канады нет", - сообщил Трюдо.
Трюдо также не поддержал идею введения "бесполетной зоны" в небе над Украиной. Он объяснил, что это могло бы привести к прямому конфликту между НАТО и Россией и стало бы нежелательным уровнем эскалации.
В то же время канадский премьер заверил, что и дальше будет выступать за строгие санкции против Кремля, его окружения и обычных россиян, чтобы они осознали масштаб ошибки Путина.
Ранее сообщалось, что США закрыли небо для Украины.
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