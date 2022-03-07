В воскресенье, 6 марта, в Николаевской области оккупанты обстреляли автомобиль швейцарского журналиста Гийоме Брике.

Российские солдаты ограбили его. Не помогла даже надпись PRESS на машине. У журналиста забрали паспорт, 3000 евро, личные вещи, ноутбук, шлем, а также отснятый им материал.

Сейчас Брике уже в безопасности в украинской больнице.

Ранее сообщалось, что из Николаева "выбили" оккупантов.