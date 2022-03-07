За последние сутки врагу не удалось продвинуться по территории Украины. В то же время у украинской стороны есть незаурядные победы.

По предварительным данным, еще нуждающимся в уточнении, наши военные вызволили Чугуев на Харьковщине. Это незаурядное событие.

Как отметил Арестович, вооруженные силы Украины уничтожили 30 вертолетов противника в Херсонской области.

Кроме того, утопили корабль россиян возле Одессы, а это первые потери флота врага в этой войне.

"Никакого продвижения врага в течении суток. Ни одного. Мы держим наш флаг очень высоко. И это хорошие сутки",

– подчеркнул он.

По словам советника главы ОП, единственные новости, которые немного огорчают – враг высадился возле аэропорта в Николаеве, но там скоро все решат на месте и будут очередные пленники.