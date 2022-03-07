"Никакого продвижения врага": Арестович о вторжении России в Украину [ Редактировать ]
За последние сутки врагу не удалось продвинуться по территории Украины. В то же время у украинской стороны есть незаурядные победы.
По предварительным данным, еще нуждающимся в уточнении, наши военные вызволили Чугуев на Харьковщине. Это незаурядное событие.
Как отметил Арестович, вооруженные силы Украины уничтожили 30 вертолетов противника в Херсонской области.
Кроме того, утопили корабль россиян возле Одессы, а это первые потери флота врага в этой войне.
"Никакого продвижения врага в течении суток. Ни одного. Мы держим наш флаг очень высоко. И это хорошие сутки",
– подчеркнул он.
По словам советника главы ОП, единственные новости, которые немного огорчают – враг высадился возле аэропорта в Николаеве, но там скоро все решат на месте и будут очередные пленники.
по теме
Украинская делегация 7 марта прибыла на третий раунд переговоров с Россией
Гуманітарні коридори. Росія вже двічі зривала їх відкриття, обстрілюючи маршрути
В понедельник, 7 марта, министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам
Глава Гостомельской ОТГ Юрий Прилипко, сообщения о смерти которого появлялись несколько дней раньше и потом опровергались, все-таки погиб
Мітинг проводять провідні конгресмени, що входять до групи підтримки України.