Над Вышгородом сбили вражеский вертолет [ Редактировать ]
Над Вышгородом сбили вражеский вертолет
Над Вышгородом Киевской области украинские военные сбили российский вертолет. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.
Напомним, что под Херсоном украинские армейцы уничтожили 30 российских вертолетов.
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