Делегации Украины и России начали третий раунд переговоров в Беловежской пуще в Беларуси. Перед их началом член украинской переговорной группы, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк записал видеообращение:

Через несколько минут начнем разговаривать с представителями страны, которая всерьез считает, что масштабное насилие над мирным населением - это аргумент. Докажем, что это не так. Не обращайте внимания на различные токсичные фамилии типа Янукович, Бойко, Мураев, которые тянут по глупости россияне.

За кілька хвилин почнемо розмовляти з представниками країни, яка всерйоз вважає, що масштабне насильство над мирним населенням – це аргумент. Доведемо, що це не так. Не звертайте уваги на різні токсичні прізвища на кшталт Янукович, Бойко, Мураєв, які тягнуть по дурості росіяни. pic.twitter.com/t6tOqrHzFv — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

Напомним, что единственный вопрос, по которому практически невозможно согласие на переговорах с Россией - признание российского статуса Крыма и независимости "ЛДНР". Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде и член украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия.