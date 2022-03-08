На вулиці вийшли тисячі росіян проти війни з Україною [ Редактировать ]
І по всій Росії котяться антивоєнні мітинги. На вулиці вийшли тисячі росіян. Яких уже за традицією путінського режиму - спакували в автозаки. Про те, як Росія вже ж потроху починає пробуджуватися - далі.
по теме
В России начались назначенные на 6 марта антивоенные акции. В Новосибирске, по данным издания "Тайга.Инфо", на антивоенной акции задержали 96 человек. В Иркутске, как сообщает "Иркутский инсайдер", задержаны 18 человек
Блінкен каже, США разом із європейцями шукають можливість запровадити бан на експорт нафти з Росії.
І це при тому, що 13 років тому ця країна сама воювала з Росією! Та зараз вони домовляються з Кремлем про відновлення економічних зв'язків.
Для підтримки нашої економіки під час війни. Війни - яку світові лідери повинні спиняти з новою силою.
Обстріл вівся біля села Лютіж Вишгородського району Київської області