Росія повертається в минуле завдяки нищівним санкціям: міжнародний бізнес протестує проти окупанта [ Редактировать ]
І завдяки санкціям Росія летить вперед - у минуле. На десятиліття назад. Міжнародні цифрові технології, бутіки та навіть голівудські фільми перетворюються на спомин.
Вже й стрімінгова платформа Нетфлікс йде з Росії. Соціальні мережі -Твіттер, Фейсбук, Інстаграм - частково блокують акаунти з РФ. Також ютуб забороняє рекламу на каналах російських блогерів - відповідно, врізає їм дохід.
Донедавна, у Росії ще нарікали на відключення функцій Google pay i Apple pay, мовляв, з карткою носитися незручно. Та тепер і вони не всі працюють, приміром Visa та Mastercard покинули ринок. Як міжнародний бізнес протестує проти окупанта - далі.
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