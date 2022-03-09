Служба безопасности Украины опубликовала показания одного из российских военнопленных, который признался, что ехал не на "учения", а воевать в Украине.

Была команда захватить город, оккупировать все основные дороги, перекрыть выходы гражданских и занять Харьков. Также было разрешено открывать огонь по мирному населению и всем жителям города.

Согласно показаниям, на захват Харькова оккупантам дали три дня.

Благодаря усилиям украинских воинов из целого взвода захватчиков выжил только офицер на видео и один из солдат. И только потому, что они сдались в плен.

В настоящее время все поставленные перед врагами задачи изучают и документируют следователи и контрразведчики СБУ.

Напомним, что в Украине для российских военнопленных создадут спецлагеря для восстановления страны.