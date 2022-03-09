Министр обороны Украины Алексей Резников просит украинцев и СМИ не распространять сообщения о предоставлении странами-партнерами того или иного оружия нашему государству. С таким обращением он обратился в Facebook.

Военно-техническое сотрудничество - очень щепетильная сфера, которая требует чрезвычайно взвешенного подхода к публичным комментариям. Особенно - в период войны... Пожалуйста, не распространяйте сообщения о предоставлении определенными странами того или иного оружия нашему государству. Воздерживайтесь от комментариев на этот счет. Оставьте право высказываться на эти темы только официальным лицам. Я понимаю стремление людей поделиться хорошими новостями. Но иногда это создает информационный фон, негативно влияющий на результат.

Глава Минобороны объясняет, что это может осложнить получение дополнительных возможностей нашей армией. В результате этого Украина может нести потери, которых мы должны избегать.