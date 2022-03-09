Минобороны просит людей и СМИ не сообщать о предоставлении Украине оружия [ Редактировать ]
Министр обороны Украины Алексей Резников просит украинцев и СМИ не распространять сообщения о предоставлении странами-партнерами того или иного оружия нашему государству. С таким обращением он обратился в Facebook.
Военно-техническое сотрудничество - очень щепетильная сфера, которая требует чрезвычайно взвешенного подхода к публичным комментариям. Особенно - в период войны...
Пожалуйста, не распространяйте сообщения о предоставлении определенными странами того или иного оружия нашему государству. Воздерживайтесь от комментариев на этот счет. Оставьте право высказываться на эти темы только официальным лицам.
Я понимаю стремление людей поделиться хорошими новостями. Но иногда это создает информационный фон, негативно влияющий на результат.
Глава Минобороны объясняет, что это может осложнить получение дополнительных возможностей нашей армией. В результате этого Украина может нести потери, которых мы должны избегать.
по теме
Враг проводит перегруппировку с целью подготовки к очередной попытке взять Киев. После неудачного наступления в направлении Фастова противник предпринимает попытки возобновления наступательных действий в указанном направлении
Россия уже завела на нашу территорию почти все войска, которые собирали для вторжения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 9 марта
США по просьбе Польши направят в эту страну две батареи зенитно-ракетных комплексов) Patriot. Об этом сообщил представитель Европейского командования американских вооруженных сил Адам Миллер
Британские военные эксперты пророчат Украине военный успех за счет маневров "генерала Мороза". Британская газета The Times пишет, что арктические ветры в Украине "превратят российские автомобили в 40-тонные морозильники"
ВСУ уничтожили вражескую базу в районе поселка Дергачи, из которой обстреливали один из районов Харькова. Об этом сообщил главы Харьковской ОГА Олег Синегубов
На Восточном направлении группировка Объединенных сил проводит оборонную операцию в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного района. Идет круговая оборона Мариуполя. На Северном и Западном направлениях продолжается ведение оборонной операции в Полесском, Волынском и Северском операционных районах