Обстрел Мариуполя: как выглядит центр города [ Редактировать ]
В среду, 9 марта, в сети показали кадры того, как выглядит Мариуполь сейчас.
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