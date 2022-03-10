Ватикан отреагировал на обстрел роддома в Мариуполе [ Редактировать ]
Источник: Vatican News
Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин выразил тревогу в связи со взрывом Россией роддома и детского госпиталя в Мариуполе. Об этом сообщает Vatican News в четверг, 10 марта.
Паролин сказал, что бомбардировка медицинских центров для женщин и детей неприемлема.
Он подтвердил желание Ватикана посредничать в мирных переговорах между Украиной и Россией, если их попросят.
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