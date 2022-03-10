В Мариуполе российские оккупанты разрушили артиллерийскими и авиационными ударами главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

Теперь в окруженном российскими войсками городе нечем и некому тушить многочисленные пожары.

Ранее сообщалось, что авиационные бомбы попадают в жилые дома. Есть попадание в корпус Приазовского государственного технического университета в центре города. Также зафиксирована бомбардировка в районе Драматического театра. Информация о пострадавших уточняется.