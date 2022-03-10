В Мариуполе уничтожили пожарную часть (видео) [ Редактировать ]
Источник: Маріупольська міська рада
В Мариуполе российские оккупанты разрушили артиллерийскими и авиационными ударами главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.
Теперь в окруженном российскими войсками городе нечем и некому тушить многочисленные пожары.
Ранее сообщалось, что авиационные бомбы попадают в жилые дома. Есть попадание в корпус Приазовского государственного технического университета в центре города. Также зафиксирована бомбардировка в районе Драматического театра. Информация о пострадавших уточняется.
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