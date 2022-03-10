Western Union уходит из России и Беларуси [ Редактировать ]
Американская компания Western Union с 24 марта приостановит свои операции в России и Беларуси. Таким образом россиян и белорусов отрежут от международных денежных переводов. Об этом сообщает Business Wire со ссылкой на заявление компании.
Мы тщательно изучили внутренние и внешние факторы, в том числе последствия для наших уважаемых коллег, партнеров и клиентов. В конечном счете в свете продолжающихся трагических последствий нападения России на Украину мы пришли к решению приостановить наши операции в России и Беларуси.
Компания Western Union является мировым лидером на рынке международных денежных переводов, обладая разветвленной мировой сетью филиалов в более чем 200 странах.
Ранее из-за российского вторжения в Украину многие иностранные компании объявили о приостановке работы в России. Среди них - MasterCard и Visa.
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