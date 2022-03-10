Нидерланды сделали странное заявление для ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС [ Редактировать ]
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Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, заявил, что не видит возможности для ускоренной процедуры вступления Украины в Европейский Союз.
Об этом сообщает Politico.
Такое заявление Рютте сделав 10 марта, прибыв на саммит лидеров ЕС.
По его словам, такой процедуры - ускоренной - в принципе не существует. И для Украины не смогут сделать исключение.
"Это годовая процедура... Все страны западной части Европы, с которыми я разговариваю, говорят, что вам не следует пытаться использовать ускоренный процесс присоединения", - заявил он.
При этом Рютте выразил всестороннюю поддержку Украине.
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