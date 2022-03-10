Не хотят воевать без денег: под Черниговом оккупанты сдаются в плен [ Редактировать ]
Российские оккупанты продолжают терпеть поражение за поражением в Украине - они деморализованы и сдаются в плен Вооруженным силам Украины.
Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.
По данным разведки, несмотря на то, что находящийся на территории Украины личный состав вооруженных сил РФ, не получает объективной информации, сведения о реальном позорном для россии положении вещей к ним все же поступают.
Среди российских оккупантов распространяются слухи, что министерство обороны РФ неспособно выплачивать зарплаты из-за действий санкций - это деморализует личный состав войск оккупантов. Так, в районе населенного пункта Шестовица Черниговской области они ищут способ сдаться в плен.
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