Российские оккупанты продолжают терпеть поражение за поражением в Украине - они деморализованы и сдаются в плен Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

По данным разведки, несмотря на то, что находящийся на территории Украины личный состав вооруженных сил РФ, не получает объективной информации, сведения о реальном позорном для россии положении вещей к ним все же поступают.



Среди российских оккупантов распространяются слухи, что министерство обороны РФ неспособно выплачивать зарплаты из-за действий санкций - это деморализует личный состав войск оккупантов. Так, в районе населенного пункта Шестовица Черниговской области они ищут способ сдаться в плен.