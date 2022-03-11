Украина не собирается атаковать Беларусь, удар российской военной авиации по территории Республики - это провокация, чтобы втянуть белорусский народ в войну против Украины. С таким заявлением выступил Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины.

"Авиаудар по Беларуси – сознательный террористический акт кремля. путину неважно кого убивать - украинцев, россиян, белорусов, любую нацию.

Очередная брутальная лживая провокация.

Воображаю, какой вой сегодня будет на российских пропагандистских каналах. Не удивлюсь, если Лукашенко обратится к Путину с предложением помочь ему убивать украинцев. Поэтому обращаюсь ко всем белорусам. Это не ваша война! Это провокация россиян. Украина не имеет никакого отношения к этому.

По данным командования воздушных сил ВСУ, российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица в Беларуси, зашли в наше воздушное пространство, после чего нанесли огненное поражение по населенному пункту Копани в Беларуси".

Напомним, что Россия готовит серию провокаций, чтобы заставить Беларусь вступить в войну против Украины.