Зеленский предложил премьер-министру Израиля провести переговоры с Россией в Иерусалиме (видео) [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил премьер-министру Израиля Беннету провести переговоры с Россией в Иерусалиме. Об этом он заявил в интервью иностранным СМИ.
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