США не будут воевать с россией в Украине, это грозит третьей мировой - Байден

Соединенные Штаты не будет воевать с россией в Украине, поскольку это грозило бы началом третьей мировой войной. Об этом заявил президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме