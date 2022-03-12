Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала войны военные потери Украины.

"У нас погибло около 1300 военных", - заявил глава государства иностранным журналистам. До этого о потерях он говорил 25 февраля, заявив, что за первые сутки боев погибло 137 украинских военных.

"Подробности" собрали главные заявления Зеленского иностранным СМИ.

"У Украины после этой войны будет совсем новая история. Объединенной нации".

"У нас повсюду фронт. Я думаю, вы это чувствуете. Просто повсюду, и повсюду сложная ситуация".

"Некоторых маленьких городов (в Украине - ред.) больше не существует. Просто трагедия".

"Стоят люди какие-то с бородами, какие-то чеченцы. Они даже не знают, что такое инсулин, диабет".

"100% мы знаем, что будет победа, и на 100% мы не знаем, когда это будет".

"Я рад уже сигналу со стороны РФ (о переговорах - ред.). Я два года ни разу не слышал, что может быть диалог. Мы обращались десятки раз. Я все это фиксировал".

"Все эти тысячи людей погибли из-за того, что Россия ни разу не подтвердила возможность встречи. И это их ответственность. Абсолютно. Полностью".

"Даже если привезти сюда умирать миллион российских граждан, оккупировать украинцев невозможно".

"Если говорить о гарантиях безопасности, то просто так уже России никто доверять не будет".

"Русские зайдут в Киев если они уничтожат всех нас. Только им придётся жить на этой земле без нас. Друзей среди нас они точно не найдут".