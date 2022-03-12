Ілля Пономарьов

Росії обов'язково доведеться заплатити Україні репарації та контрибуції за знищене майно. Про це в ефірі програми "Подробиці" на телеканалі "Інтер" заявив російський опозиціонер Ілля Пономарьов.

Вона вже вплачує і сплачує весь російський народ. Більшість росяін підтримали володимира путіна, тому зараз сплачують цю дуже велику ціну...

За словами політика, вторгнення до України змусило "прокинутися" російську еліту.

Ми бачимо як невдоволення висловлюють багато російських бізнесменів. І декілька великих бізнесменів, яких ми називаємо олігархами, вони вже висловилися проти цієї війни і закликали до миру. Але це тільки початок, потрібен певний час. Щодо військових, то тут, нажаль, немає більше боягузів, ніж військові. Тобто вони будуть щось бухтіти в своєму середовищі, але щоб вони вони щось, робити, до цього я дуже скептично ставлюся.

Ілля Пономарьов припустив, що зміна влада в Росії почнеться у період кількох місяців. І військові це підтримають.