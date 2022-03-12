Переговоры между Украиной и россией продолжаются по видеосвязи [ Редактировать ]
Переговоры между делегациями Украины и россии продолжаются по видеосвязи. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".
Переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию (РФ - ред.)п родолжает возглавлять Владимир Мединский.
Украинские власти подтвердили эту информацию. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил переговоры Украины с россией в видеоформате. Созданы рабочие группы.
Первое упоминание переговоров, которые проводились в видеоформате в последние дни, появилось 12 марта на сайте кремля.
Президент россии владимир путин в ходе телефонных переговоров сообщил президенту Франции Эманнюэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что "в последние дни" прошли "серии переговоров российских и украинских представителей".
Последняя встреча двух делегаций состоялась в Беловежской пуще 7 марта. После этого в Анталье прошла встрече министров иностранных обеих стран, результатов у этих переговоров не было.
Напомним, что Владимир Зеленский предложил премьер-министру Израиля провести переговоры с россией в Иерусалиме.
по теме
79% европейцев, опрошенных IFOP, поддерживают суровые санкции, введенные против РФ в ответ на вторжение сил Путина в Украину. В том числе 57% одобряют эти ограничительные меры "полностью" (22% ответили, что "скорее поддерживают" санкции)
Министры иностранных дел Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба провели первые переговоры после начала российского вторжения в Украину. Договориться о прекращении огня стороны не смогли. "Подробности" собрали главные заявления главы МИД РФ
Российская делегация вылетела в Беларусь на новую встречу с делегацией Украины. Об этом сообщают российские СМИ. Третий раунд переговоров должен состояться позднее сегодня, 7 марта. Точное место его проведения неизвестно
Переговоры с украинской делегацией могут начаться в 15:00. Об этом заявил глава российской делегации Мединский, передает "Коммерсант"
Президент США Джо Байден, выступая с ежегодным посланием