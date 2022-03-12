Украинская делегация на переговорах с РФ

Переговоры между делегациями Украины и россии продолжаются по видеосвязи. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

Переговоры продолжаются в видеоформате, делегацию (РФ - ред.)п родолжает возглавлять Владимир Мединский.

Украинские власти подтвердили эту информацию. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил переговоры Украины с россией в видеоформате. Созданы рабочие группы.

Первое упоминание переговоров, которые проводились в видеоформате в последние дни, появилось 12 марта на сайте кремля.

Президент россии владимир путин в ходе телефонных переговоров сообщил президенту Франции Эманнюэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что "в последние дни" прошли "серии переговоров российских и украинских представителей".

Последняя встреча двух делегаций состоялась в Беловежской пуще 7 марта. После этого в Анталье прошла встрече министров иностранных обеих стран, результатов у этих переговоров не было.

Напомним, что Владимир Зеленский предложил премьер-министру Израиля провести переговоры с россией в Иерусалиме.