США и Китай проведут переговоры по Украине [ Редактировать ]
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи встретятся 14 марта в Риме. Американцы и китайцы будут обсуждать российскую агрессию в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Стороны обсудят текущие усилия по управлению конкуренцией между нашими двумя странами и обсудят влияние войны России против Украины на региональную и глобальную безопасность.
Напомним, что в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом владимир путин заявил, что не против встречи с Владимиром Зеленским. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
по теме
США выделяет Украине 200 млн долларов на вооружение
Соединенные Штаты не будет воевать с россией в Украине, поскольку это грозило бы началом третьей мировой войной. Об этом заявил президент США Джо Байден на брифинге в Белом доме
Вашингтон выделит 50 млрд долларов на гуманитарную помощь украинцам
США отклонили предложение Польши о передаче своих истребителей МиГ-29 на базу США в Германии
По данным разведки США, российские войска стремительно теряют технику в Украине