Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи встретятся 14 марта в Риме. Американцы и китайцы будут обсуждать российскую агрессию в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Стороны обсудят текущие усилия по управлению конкуренцией между нашими двумя странами и обсудят влияние войны России против Украины на региональную и глобальную безопасность.

Напомним, что в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом владимир путин заявил, что не против встречи с Владимиром Зеленским. Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.