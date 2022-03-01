Китай готов прилагать усилия для прекращения войны дипломатическим путем. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по результатам телефонного разговора с министром иностранных дел Китая Ван И.

Глава украинской дипломатии подробно проинформировал своего китайского коллегу о развитии вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, обстрелы гражданской инфраструктуры и убийства мирного населения.

Дмитрий Кулеба обратился с просьбой к Ван И использовать уровень отношений между Пекином и Москвой, чтобы заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против украинского народа.

Китайский министр подтвердил твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны КНР, отметил стратегический характер двусторонних отношений.

Он заверил Дмитрия Кулебу в готовности Китая прилагать все усилия по прекращению войны на украинской земле дипломатическим путем, в том числе как постоянный член Совета Безопасности ООН.

Дмитрий Кулеба особо отметил дистанцирование Китая от решения Путина привести силы сдерживания русской армии в особый режим боевого дежурства.

Главы МИД также обсудили вопросы безопасности китайских граждан в Украине. В этом контексте Дмитрий Кулеба подчеркнул, что лучшей гарантией безопасности китайских граждан, а также других иностранных граждан, в Украине является давление их правительств на Россию, чтобы она прекратила вооруженную агрессию против нашего государства, прежде всего, варварские обстрелы мирных украинских городов.