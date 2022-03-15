В Украине перестали взимать плату за регистрацию брака, рождения и смерти. Также в условиях военного времени разрешили регистрировать браки с военнослужащими без их присутствия. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Сейчас процедуры максимально упрощены. Мы за все действия, которые выполняют ДРАЦСы, убрали плату. Сейчас, к сожалению, не все IТ-системы работают, чтобы мы обеспечили дистанционную регистрацию, поэтому лучше посетить ДРАЦС.

В условиях военного положения Кабмин разрешил регистрировать браки с военнослужащими без их присутствия. В таких случаях жених (невеста) подает заявление о государственной регистрации брака непосредственному командиру (руководителю), удостоверяющего подлинность подписи в заявлении и обеспечивает его передачу в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния. Такое заявление одновременно является подтверждением согласия на брак.

Есть несколько вариантов регистрации браков военнослужащих:

брак регистрирует отдел ДРАЦС, при этом военнослужащий отсутствует из-за участия в войне;

акт о заключении брака составляют командиры военного формирования, где находятся невесты;

акт о заключении брака составляет руководитель учреждения здравоохранения, в котором находятся или работают во время войны невесты.

Акты скрепляются печатью соответствующего органа или учреждения (военного формирования или больницы).

В регионах, где идут боевые действия, круг доступных регистрационных действий, в частности регистрация рождения и смерти, ограничен, поскольку работают не все реестры и IТ-системы.

Чтобы избежать случаев незаконной перерегистрации имущества, ограничен доступ к реестру недвижимости. В Минюсте сознательно отключили реестры и будут включать их по необходимости, но с ограниченным функционалом. Все реестры и базы данных сохранены.