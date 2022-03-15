На черзі - випробування для іноземних фермерів.

Наслідок української війни, який відчує пів світу! При чому відчує у себе на кухнях.

Багато країн залежать від... української пшениці та соняшникової олії. На черзі - випробування для іноземних фермерів. Бо поменшає їжі для худоби.

Чи зможе охоплена війною Україна годувати світ? Що буде з експортом? І дефіцит яких продуктів відчують іноземці? Розкажемо далі.