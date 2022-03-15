Домівки для України. Так назвали нову програму прийому втікачів. Поки дуже мало інформації як вона працюватиме на практиці. Точно відомо, що згідно з цією схемою, звичайні британці мають зголоситися прийняти у себе вдома українців. Стати так званими спонсорами. Тобто бути готовими не лише безкоштовно прихистити, але й годувати втікачів. За таку допомогу британцям платитимуть символічні 350 фунтів на місяць.