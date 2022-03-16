Росію вигнали з Ради Європи [ Редактировать ]
Росія - більше не в Раді Європи. Лист про вихід з цієї міжнародної організації кремль надіслав генеральному секретарю Ради Європи сьогодні, у той час, як в ПАРЄ тривали дебати з жорсткими вимогами негайно вигнати Москву - з ганьбою. За дискусією стежила Олена Абрамович - більше деталей, у неї в сюжеті.
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