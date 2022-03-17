Гуманітарні коридори:Верещук розповіла про результати за 17 березня [ Редактировать ]
Ірина Верещук розповіла про результати роботи гуманітарних коридорів 17 березня.
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