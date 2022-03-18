У Великій Британії запрацювала схема "Домівки для України" [ Редактировать ]
У Великій Британії запрацювала схема "Домівки для України". Від сьогодні мешканці королівства можуть повідомити уряд про те, кого збираються прихистити у своїх будинках. Втікачів від війни - британці шукають серед знайомих чи у соцмережах. Як це працює - розповість Світлана Чернецька із Лондона.
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Вони вже зареєструвалися на урядовому сайті й чекають можливості виступити спонсорами для наших.
Домівки для України. Так назвали нову програму прийому втікачів. Поки дуже мало інформації як вона працюватиме на практиці.
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Станом на сьогодні до Німеччини прибули майже 180 тисяч українців. Німецькі депутати запросили до Бундестагу міністерку внутрішніх справ країни.
Мешканці Королівства можуть ставати спонсорами і приймати людей чи сім'ї, які втікають від війни.