У Великій Британії запрацювала схема "Домівки для України". Від сьогодні мешканці королівства можуть повідомити уряд про те, кого збираються прихистити у своїх будинках. Втікачів від війни - британці шукають серед знайомих чи у соцмережах. Як це працює - розповість Світлана Чернецька із Лондона.